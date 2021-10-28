Лавров и Чавушоглу приступили к переговорам

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят переговоры в Риме. Глава турецкого внешнеполитического ведомства встретил Лаврова на входе в отель The St. Regis Rome, передает ТАСС.

Сообщается, что по пути в комнату переговоров глава МИД РФ поинтересовался у турецкого коллеги, в этом ли отеле он остановился. Чавушоглу ответил, что да и что очень любит эту гостиницу.

В начале встречи Лавров рассказал, что в Риме Россию на саммите G20 также представляет министр финансов страны Антон Силуанов. Чавушоглу сказал, что слушал выступление российского президента, после чего министры продолжили переговоры без прессы.