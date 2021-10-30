На Ближнем Востоке разрастается дипломатический скандал

30 октября 2021, 21:59

Дипломатический кризис в отношениях Ливана со странами Персидского залива углубляется. Сразу несколько государств региона выслали послов Ливана, а Саудовская Аравия еще и запретила импорт товаров из ближневосточной страны. В субботу Кувейт отозвал своего посла из Бейрута и дал 48 часов послу Ливана в Кувейте, чтобы покинуть страну. Ранее об аналогичных решениях заявили Саудовская Аравия и Бахрейн. А Объединенные Арабские Эмираты отзывают своих дипломатов из Ливана. Об этом сообщило эмиратское государственное агентство WAM со ссылкой на власти страны. Помимо этого, ОАЭ призывают своих подданных воздержаться от поездок в Ливан".

Русская служба BBC пишет, что поводом для высылки ливанских послов из стран Персидского залива стало заявление министра информации Ливана Джорджа Кордахи, в котором он осудил действия арабской коалиции под руководством Эр-Рияда в Йемене. В интервью телеканалу Al-Jazeera ливанский министр заявил, что действия коалиции являются по сути внешней агрессией, а повстанцы-хуситы вынуждены обороняться. Кордахи также отметил, что силы коалиции бомбят в том числе дома мирных жителей, деревни, похоронные процессии и свадьбы. Войну в Йемене, которая продолжается уже семь лет, он назвал бессмысленной и сказал, что пришло время завершить этот конфликт. В минувшую среду власти ОАЭ и Саудовской Аравии вызвали послов Ливана и потребовали объяснений по поводу заявления Кордахи, который, как считается, близок к "Хезболле" и является сторонником сближения Бейрута с Тегераном. Официальный Бейрут подчеркивает, что заявление министра не отражает официальной позиции Ливана, а интервью с Кордахи было записано еще в августе - то есть до его назначения на пост министра (в эфир оно вышло в минувший понедельник, 25 октября). На фоне разразившегося скандала премьер-министр Ливана Наджиб Микати попросил Кордахи подумать о том, чтобы уйти в отставку.