Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил подробности предполагаемого ракетного удара Израиля возле Дамаска.



Согласно данным центра, Израиль использовал ракеты класса "земля-земля" и атаковал конвой "Хезболлы", следовавший в Ливан, который перевозил оружие и боеприпасы. Отмечается, что удар пришелся прямо по грузу с оружием. В результате атаки были убиты 5 боевиков, связанных с "Хезболлой" и иранскими ополченцами. Несколько человек получили ранения.

Кроме того, появились данные о размещении в этом районе складов боеприпасов "Хезболлы" и военной базы проиранских сил.