Израиль уничтожил конвой «Хезболлы» новость дополнена
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил подробности предполагаемого ракетного удара Израиля возле Дамаска.
Согласно данным центра, Израиль использовал ракеты класса "земля-земля" и атаковал конвой "Хезболлы", следовавший в Ливан, который перевозил оружие и боеприпасы. Отмечается, что удар пришелся прямо по грузу с оружием. В результате атаки были убиты 5 боевиков, связанных с "Хезболлой" и иранскими ополченцами. Несколько человек получили ранения.
Кроме того, появились данные о размещении в этом районе складов боеприпасов "Хезболлы" и военной базы проиранских сил.
Минобороны России подтвердило удар ВВС Израиля по целям на территории Сирии. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что "30 октября с 12:25 до 12:28 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со своей территории вблизи Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми ракетами Delilah по объектам ПВО САР, находящимся в 20 км западнее и в 12 км северо-западнее Дамаска".
Кулить добавил, что "в результате удара причинен незначительный ущерб инфраструктуре, двое военнослужащих ВС САР получили ранения".