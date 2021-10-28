В США напечатают целый жилой район

В американском городе Остин, штат Техас, на 3D-принтере напечатают район из сотни жилых домов, сообщает Interesting Engineering.

Отмечается, что над проектом сотрудничают компании Lennar Group и ICON, которая за семь дней напечатала улицу коттеджей в Техасе, а также построила среду обитания для астронавтов NASA Mars Dune Alpha, имитирующую жизнь на Марсе.

Предполагается, что проект стартует уже в 2022 году и станет самым крупным в истории. Для его реализации будут использованы запатентованный строительный материал под названием Lavacrete (оптимизированная бетонная смесь) и роботизированная система, которая печатает со скоростью 25,4 см (10 дюймов) в секунду.