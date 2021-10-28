В Израиле убили «главаря кавказской мафии»

По предварительным данным, убийцы настигли криминального авторитета на парковке, где буквально изрешетили его автомобиль, выпустив в него двадцать пуль из автоматического оружия.

Сообщается, что Исаков являлся лидером преступной группировки, в составе которой много выходцев из Грузии и с Северного Кавказа. Основным родом деятельности ОПГ является рэкет, также за группировкой числятся грабежи и убийства.

Сам Исаков отсидел несколько сроков, в том числе за вооруженное нападение и вымогательство. В 2015 году Исаков был приговорен к 3,5 года тюрьмы за попытку рэкетировать "агентство эскорт-услуг".

Предполагается, что Исаков застрелен конкурентами на почве дележа территории.