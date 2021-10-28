Азербайджанские розы вернулись на российский рынок

Azerbaijan Flowers Company (AFC), известная своими розами премиум-класса в Азербайджане под брендом Baku Roses, начала экспорт продукции в Россию.

15 разновидностей роз, включая уникальный вид ярко-красной розы «Алов», которая впервые в мире специально была выведена для компании Azerbaijan Flowers Company, уже отправились в свой первый рейс в Москву, далее поставки будут осуществляться декадами каждого месяца.

Российский рынок представляет собой огромную площадку с большой перспективой развития. Это отличная возможность продемонстрировать качество азербайджанского продукта и расширить географию экспорта (напомним, ранее AFC экспортировала розы в Грузию).

Как известно, цветоводство – одна из традиционных отраслей сельского хозяйства в Азербайджане. Наряду с этим, к примеру, в России именно наши соотечественники активно занимаются цветочным бизнесом. Однако продают они в основном цветы, привезенные из Голландии, а также Эквадора и Кении. Теперь же у наших соотечественников есть возможность реализовывать на российском рынке продукцию из Азербайджана.

По словам соучредителя компании Azerbaijan Flowers Company Рауфа Халилова, успешный опыт экспорта продукции задает четкое направление для дальнейшего развития экспортной деятельности с целью представить на мировом рынке высокий стандарт качества азербайджанской розы.