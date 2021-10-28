Выборы в Грузии: оппозиция заявила, что не собирается сдаваться

Оппозиция не собирается сдаваться и борется за каждый голос в ходе подсчета голосов по итогам второго тура местных выборов в Грузии. Об этом заявили лидеры сразу трех оппозиционных партий на совместном брифинге.

Заявление сделали лидеры партий "Время", "Лело для Грузии" и "Новый политический центр – Гирчи". Именно их председатель "Единого национального движения" и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия представил в качестве будущих вице-мэров в случае своей победы.

Согласно предварительным данным ЦИК, по итогам второго тура везде лидируют кандидаты от правящей партии, кроме муниципалитета Цаленджиха на северо-западе страны.

В Грузии в субботу прошел второй тур муниципальных выборов. Избирались мэры 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.