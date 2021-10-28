Саакашвили проиграл борьбу за Тбилиси. Каладзе - мэр Тбилиси

Центральный Избирательный Комитет Грузии подтвердил победу во втором туре действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе, сообщает “Спутник Грузия”.

По предварительным данным ЦИК после обработки почти 100 процентов бюллетеней в столице, Каладзе набрал 55,6% голосов избирателей. У оппозиционного кандидата из "Единого национального движения" Ники Мелия – 44,4%.

Разрыв между кандидатами составил 51,7 тысячи голосов в пользу кандидата от правящей партии.

"Жители Тбилиси сказали свое слово... Я очень счастлив. Чувствую большую ответственность за то, что вы дали мне полномочия управлять городом второй раз. Сделаю все возможное со своей командой..." – заявил Каха Каладзе после итогов выборов.