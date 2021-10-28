США отменили пошлины на импорт стали и алюминия для ЕС

В период администрации экс-президента Д.Трампа правительство США с 1 июня 2018 года ввела пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС на уровне 25% и 10% соответственно с целью защиты американской промышленности. ЕС ввел ответные тарифные меры на импорт из США.

Эти меры привели, как говорится в заявлении Вашингтона к «китайскому избыточному предложению на рынке и интенсивности выбросов углекислого газа в сфере производства стали и алюминия".

Накануне, по сообщению Белого дома, Вашингтон и Брюссель решили один из наиболее острых вопросов в отношениях, урегулировав разногласия относительно американских пошлин на сталь и алюминий из ЕС и ответных ограничительных мерах.

В Риме стороны "достигли соглашения по пошлинам на сталь и алюминий и ответным пошлинам, введенным ЕС. И это устраняет один из крупнейших раздражителей в двусторонних отношениях США и ЕС".