Отец Саакашвили призывает сына прекратить голодовку

"Миша, твой 30-дневний беспрецедентный протест имел огромное влияние на мобилизацию выборов, что позитивно отразилось на результат. Время прекратить эту форму протеста и набраться сил. Народу нужна поддержка", - написал Николоз Саакашвили на своей странице в социальной сети.

Он также опубликовал второе обращение, но уже как к третьему президенту страны:

"Сегодня я уже могу позволить себе обратиться к третьему президенту Грузии! У нас есть право потребовать прекратить голодовку под строгим медицинским контролем, поскольку вместе с вами нам предстоит пройти огромный путь для достижения благополучия Грузии!".

Отметим, что Михаил Саакашвили в знак протеста голодает уже 31-й день в тюрьме города Рустави. Оттуда он передавал обращения к народу с призывом поддержать на выборах "Единое национальное движение", заявляя, что от победы оппозиции на этих выборах "зависит его жизнь".

Однако, по данным Центризбиркома, кандидаты от "Грузинской мечты" одержали победу во всех крупных городах и муниципалитетах, начиная с Тбилиси, где в минувшую субботу проводился второй тур местных выборов.