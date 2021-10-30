Актер Алек Болдуин об убийстве на съемочной площадке: «Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион»
"Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион", – заявил американский актер Алек Болдуин, который накануне впервые пообщался с журналистами после трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где от выпущенной им пули погибла женщина-кинооператор.
Он задался вопросом о том, сколько пуль отстреляли на фильмах и телешоу за несколько десятилетий.
"Это Америка.... Сколько? Миллиарды за последние 75 лет? И практически во всех случаях без последствий", – добавил актер, подчеркнув, что поддерживает ужесточение правил обращения с оружием.
Он добавил, что ему запрещено комментировать расследование, которое пока не дошло до стадии предъявления обвинений и выясняет, как в барабане револьвера оказался боевой патрон.
Что касается дальнейших съемок фильма, то Болдуин не думает, что они возобновятся.
"Она была моим другом, она была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин вместе с Джоэлем, нашим режиссером. Мы были очень, очень хорошо слаженной командой, вместе снимавшей фильм, а потом случилось это ужасное событие", – сказал он.
Пока Болдуин общался с папарацци, его жена Хилария, которая была, видимо, раздражена, снимала интервьюеров на мобильный телефон. В завершение беседы актер попросил журналистов больше не преследовать их машину, в которой "плачут дети".
Трагедия на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" произошла 21 октября. Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице, пострадал также режиссер Джоэль Соуза.