Актер Алек Болдуин об убийстве на съемочной площадке: «Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион»

"Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион", – заявил американский актер Алек Болдуин, который накануне впервые пообщался с журналистами после трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где от выпущенной им пули погибла женщина-кинооператор.

Он задался вопросом о том, сколько пуль отстреляли на фильмах и телешоу за несколько десятилетий.

"Это Америка.... Сколько? Миллиарды за последние 75 лет? И практически во всех случаях без последствий", – добавил актер, подчеркнув, что поддерживает ужесточение правил обращения с оружием.