ЦИК Грузии: правящая партия выиграла в 19 из 20 городов

Представители правящей парии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии с 99,87% участков в Тбилиси и 100% участков в других городах.

По данным ЦИК, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, его конкурент от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия – 44,4%. В четырех других крупных городах – Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми также победили представители "Грузинской мечты".