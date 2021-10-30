ЦИК Грузии: правящая партия выиграла в 19 из 20 городов
Представители правящей парии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии с 99,87% участков в Тбилиси и 100% участков в других городах.
По данным ЦИК, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, его конкурент от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия – 44,4%. В четырех других крупных городах – Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми также победили представители "Грузинской мечты".
Единственным городом, где победил оппозиционный кандидат стала Цаленджиха (край Самегрело – Земо Сванети). Здесь кандидат от "Единого национального движения" Георгий Харчилава набрал 51,1%, опередив представителя "Грузинской мечты" Гогу Гулордаву на 314 голосов.
Отметим, что в субботу 30 декабря жители Грузиии выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Граждане также выбирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" тогда набрала 46,7%, победив в 44 из 64 муниципалитетах.