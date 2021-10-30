Горный хребет Большого Кавказа вытянут на 1 300 километров между Черным и Каспийским морями. Две трети его площади оледенения лежит в центральной части массива между Эльбрусом и Казбеком. Кавказские ледники являются важным источником пресной воды, а сток крупных рек, питаемых ледниками, снабжает несколько гидроэлектростанций. Актуальные ледниковые кадастры необходимы для оценки изменений и прогноза водного баланса в регионе.

Площадь оледенения Большого Кавказа с 2000 по 2020 год сократилась на 23 процента, с 1 382 до 1 061 квадратных километров. Скорость таяния его ледников в XXI веке выросла в четыре раза в сравнении с 1911-1960 годами. Гляциологи связали ускорение деградации ледникового покрова с увеличением летней температуры и приходящей солнечной радиации. Исследование опубликовано в издании The Cryosphere.

Группа исследователей из Новой Зеландии, России и Швейцарии под руководством Левана Тиелидзе (Levan G. Tielidze) из Центра исследований Антарктики Университета королевы Виктории в Веллингтоне провела инвентаризацию ледников Большого Кавказа за 2000 и 2020 годы.

Используя данные спутников Landsat за 2000 год, гляциологи нашли на Кавказе 2 186 ледников общей площадью 1 382 квадратных километров. Из них 67,4 процента лежали на территории России, 32,3 и 0,3 процента в Грузии и Азербайджане соответственно. Средняя высота ледников составила 3 430 метров над уровнем моря.

К 2020 году число ледников на Большом Кавказе выросло до 2 223, а их общая площадь упала до 1 061 квадратных километров. 67,8 процента площади оледенения массива находится в России, в Грузии и в Азербайджане – 32,1 и 0,1. Средняя высота поднялась до отметки 3 475 метров над уровнем моря.

Площадь оледенения Большого Кавказа сократилась на 23 процента с начала века. Наблюдаемые темпы деградации сопоставимы с Европейскими Альпами, где в период с 2003 по 2015 год площадь уменьшилась на 15 процентов. Самая низкая скорость таяния была зафиксирована на Эльбрусе. Площадь его ледниковой шапки уменьшается на 0,57 процента в год. Замедленные темпы на вершине гляциологи объясняют преобладанием ледников площадью более шести квадратных километров и высотой, которая благоприятна для накопления твердых осадков.