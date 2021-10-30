Страны G20 договорились поднять налоги для своих же компаний

На саммите G20 в Риме лидеры стран-участниц одобрили международное соглашение, согласно которому прибыль крупного бизнеса будет облагаться налогом не менее 15%, сообщает BBC.

Таким образом страны "двадцатки" хотят добиться, чтобы транснациональные компании платили больше налогов, а не уходили от них, декларируя прибыль в офшорах.

Пакт о минимальном 15% налоге был согласован всеми лидерами, принимавшими участие в саммите G20 в Риме. Главы двух стран - России и Китая, Владимир Путин и Си Цзиньпин участвовали в саммите по видеосвязи.

ВВП стран "большой двадцатки" составляет около 80% от мирового ВВП. Ожидается, что налоговое новшество, изначально предложенное США, вступит в силу к 2023 году.