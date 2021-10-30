Путин напугал США, Японию и Индию

США, Японию и Индию напугал прогноз президента России Владимира Путина о возможном повышении стоимости нефти до 100 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным авторов статьи, американские, японские и индийские официальные лица разговаривали между собой в частном порядке. Отмечается, что они также общались с другими крупными потребителями и производителями нефти. Эти разговоры начались около трех недель назад. Особенно интенсивно они ведутся в последние дни, когда цена на нефть превысила 85 долларов за баррель.

Отмечается, что Соединенные Штаты, Япония и Индия оказывают значительное давление на государства, которые входят в ОПЕК +, чтобы увеличить поставки нефти для компенсации значительного роста цен на бирже.

В середине октября Владимир Путин допустил, что нефть может подорожать до 100 долларов за баррель. По его словам, Россия не стремится ограничивать добычу нефти, чтобы стоимость «выросла до небес».