В Ленкорани повесился мужчина
В селе Дигах Ленкоранского района повесился 47-летний мужчина, передает Report.
Сообщается, что тело Вугара Руфуллаева (1974 года рождения) было обнаружено в подвале дома, где он проживал.
В селе Дигах Ленкоранского района повесился 47-летний мужчина, передает Report.
Сообщается, что тело Вугара Руфуллаева (1974 года рождения) было обнаружено в подвале дома, где он проживал.
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