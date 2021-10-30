Китай застыл в ожидании наступления Индии по горячим следам
Индия наращивает свою группировку в районе границы с Китаем, активно используя для этого закупаемое в США вооружение. В Вашингтоне ее действиям рукоплещут, рассчитывая, что индусы станут весомой угрозой Пекину.
Вертолеты Chinook, сверхлегкие буксируемые гаубицы и новейшие системы наблюдения, новые автоматические винтовки и даже новейшие горные ботинки – все достижения американского военно-промышленного комплекса, предназначенные для ведения эффективных боевых действий в условиях высокогорья, потоком идут в Гималаи, к границе между Индией и Китаем.
Индийский премьер Нарендра Моди и командование вооруженных сил счастливы, поскольку считают, что укрепляющиеся связи с Америкой и есть та вытянутая ими счастливая карта, которая позволит не только удержать спорные с Китаем приграничные территории – но и, в случае необходимости, перейти в решительное наступление против китайских войск.
Индусы за последний год переместили к Гималаям более 30 тысяч военнослужащих и теперь спешно оснащают их новейшим вооружением и снаряжением, на львиной доле которого стоит клеймо «Made in USA». Прошлогодний позор Ладакха, когда в рукопашных схватках с китайскими пограничниками на кулаках, камнях и дубинках погибло 20 индийских военнослужащих, благодаря союзу с американцами больше не повторится – уверены в Нью-Дели.
Что придает им оптимизма – ведь сбывается сокровенная мечта: благодаря союзу с Вашингтоном они начали модернизацию собственных вооруженных сил и к 2024 году планируют ее завершить. Итогом чего станет создание четырех командований: на пакистанском направлении, на китайском, в Индийском океане и сил ПВО.
«Модернизация индийских вооруженных сил ведется для решения региональных проблем и технологических изменений», - сказал представитель Министерства обороны Анджнун Бхарат Бхушан Бабу в ответ на запрос о комментарии со стороны haqqin.az. Но не только о реформе идет речь – планы индийского командования куда шире.
«Гималаи становятся тем районом, откуда, в случае необходимости будет нанесен удар по Китаю, если в этом возникнет необходимость», - прямо пишут местные СМИ. Да и безопасность Индии возрастает, поскольку на данном театре военных действий (ТВД) границы, идущие аж до Мьянмы, трудно удерживать. А узкий коридор, проходящий через Бутан, Непал и Бангладеш, в котором проходят газопроводы и железные дороги, соединяющие центральную Индию с северо-востоком – легко перерезать даже не самыми крупными силами. Один китайский моторизованный корпус – и индийская территория оказывается разделенной на две неравные части. И коллапс Нью-Дели обеспечен.
Поэтому, наряду с модернизацией, индусы серьезно взялись за обустройство гималайского ТВД. Строятся тоннели и дороги, расширяются взлетно-посадочные полосы. И американское вооружение здесь начинает «играть новыми красками». Американская легенда вертолетостроения, Chinook, меняет правила игры. Он обеспечивает мобильность и маневренность, как никогда раньше - войска и артиллерийские орудия теперь можно быстро переносить с одного горного хребта на другой, в короткий срок меняя соотношение сил на тех или иных участках.
В Индии – всплеск милитаризма и бряцание оружием. С США теперь прочная дружба, «хинди-американа бхай-бхай» и вот это все. В Нью-Дели теперь всерьез поверили, что черная полоса, когда его били, осталось в прошлом. Вместе с всплеском националистических и антимусульманских настроений это создает гремучую смесь, порождает иллюзии, что со вчерашними противниками можно разобраться просто, без особых проблем, как говорится – «под шелест ресниц». Что ни к чему хорошему не приведет.
Вооружая Индию против Китая, американцы вешают на стену пресловутое ружье, которое обязательно выстрелит. При этом в Вашингтоне искренне верят, что эхо этого выстрела их точно не достанет. А судьба Южной Азии и прилегающих к ней регионов – да когда судьба азиатов США волновала?