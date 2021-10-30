Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:55

Индия наращивает свою группировку в районе границы с Китаем, активно используя для этого закупаемое в США вооружение. В Вашингтоне ее действиям рукоплещут, рассчитывая, что индусы станут весомой угрозой Пекину. Вертолеты Chinook, сверхлегкие буксируемые гаубицы и новейшие системы наблюдения, новые автоматические винтовки и даже новейшие горные ботинки – все достижения американского военно-промышленного комплекса, предназначенные для ведения эффективных боевых действий в условиях высокогорья, потоком идут в Гималаи, к границе между Индией и Китаем.

Индийский премьер Нарендра Моди и командование вооруженных сил счастливы, поскольку считают, что укрепляющиеся связи с Америкой и есть та вытянутая ими счастливая карта, которая позволит не только удержать спорные с Китаем приграничные территории – но и, в случае необходимости, перейти в решительное наступление против китайских войск. Индусы за последний год переместили к Гималаям более 30 тысяч военнослужащих и теперь спешно оснащают их новейшим вооружением и снаряжением, на львиной доле которого стоит клеймо «Made in USA». Прошлогодний позор Ладакха, когда в рукопашных схватках с китайскими пограничниками на кулаках, камнях и дубинках погибло 20 индийских военнослужащих, благодаря союзу с американцами больше не повторится – уверены в Нью-Дели. Что придает им оптимизма – ведь сбывается сокровенная мечта: благодаря союзу с Вашингтоном они начали модернизацию собственных вооруженных сил и к 2024 году планируют ее завершить. Итогом чего станет создание четырех командований: на пакистанском направлении, на китайском, в Индийском океане и сил ПВО. «Модернизация индийских вооруженных сил ведется для решения региональных проблем и технологических изменений», - сказал представитель Министерства обороны Анджнун Бхарат Бхушан Бабу в ответ на запрос о комментарии со стороны haqqin.az. Но не только о реформе идет речь – планы индийского командования куда шире.