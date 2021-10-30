Плохая погода и нехватка персонала: в США отменили сотни рейсов

Авиакомпания American Airlines отменила несколько сотен рейсов на эти выходные, когда американцы празднуют Хеллоуин, сообщает CNN.

В компании причиной отмены рейсов назвали плохую погоду и нехватку персонала. Из-за сильных ветров была резко снижена пропускная способность аэропорта Форт-Уэрт в Далласе. Также пострадали рейсы в аэропорт в Шарлотте, Северная Каролина.

К вечеру субботы, согласно трекеру по отслеживанию авиации FlightAware, было отменено 499 рейсов, еще 300 были задержаны. Также American Airlines отменили 284 рейса на воскресенье.

Отмечается, что тысячи пассажиров пользуются возможностью путешествовать на Хеллоуин и оказались недовольны тем, что American Airlines отменила рейсы. Многие из пассажиров пишут жалобы на компанию в Twitter.