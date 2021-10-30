В Иране считают, что за атакой на автозаправки стоят США и Израиль

Глава гражданской обороны Ирана Гулмурза Джалали сказал, что, скорее всего, за кибератакой, которая нарушила работу всех АЗС в стране, стоят Израиль и Соединенные Штаты Америки, сообщает Тасним.

Тем не менее, Джалали отметил, что расследование еще далеко от завершения. Он сказал, что виновников еще нельзя объявить юридически, но «с аналитической точки зрения» – атака была совершена именно Израилем и США.

Отметим, что 26 октября по всему Ирану произошел сильный сбой, из-за чего пострадала система, которая регулирует субсидии на топливо. В результате пришлось остановить продажу бензина и других видов топлива. По словам иранских официальных лиц, все произошло из-за кибератаки.