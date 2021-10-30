Массовое отравление россиян в египетском отеле

Число россиян, которые отравились в одном из отелей в Хургаде, достигло 40 человек, передает ТАСС со ссылкой на Федерацию туристических палат Египта.

Четырех человек из больницы уже выписали, остальные еще лечатся. Пациенты находятся в удовлетворительном стабильном состоянии, угрозы жизни нет. Врачи могут отпустить их уже в понедельник, 1 ноября. Сам отель закрыт на неопределенный срок.

Сообщается, что прокуратура уже начала расследование в отеле AMC Royal Hotel, который также известен как отель «Ат-Таярин». За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю грозят не только крупные финансовые штрафы, но и полное закрытие с отзывом лицензии.