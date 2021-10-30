В Армении и Грузии от коронавируса скончались 90 человек
За последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось на 1 587, скончались 48 человек, сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Таким образом, с начала пандемии в стране подтвердили 308 326 случаев заражения, всего скончались 7 623 человека.
В Грузии за минувшие 24 часа выявлено 3 382 новых случая инфекции, сообщается на официальном сайте StopCov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 719 247 случаев инфицирования.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 42 пациента, а с начала пандемии – 10 045.