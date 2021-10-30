В Армении и Грузии от коронавируса скончались 90 человек

За последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось на 1 587, скончались 48 человек, сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Таким образом, с начала пандемии в стране подтвердили 308 326 случаев заражения, всего скончались 7 623 человека.