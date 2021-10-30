Целью были посольства: в Багдаде упали три ракеты

По меньшей мере три ракетных снаряда были запущены в воскресенье утром 31 октября по Багдаду, сообщает новостной портал Shafaq News.

По информации, ракеты упали в столичном районе Аль-Мансур, расположенном в западной части города. По словам представителя управления безопасности города, пострадавших в результате обстрела нет. Незначительный ущерб причинен нескольким автомобилям и нежилому помещению в районе Аль-Мансур.

Как считают в управлении безопасности, целью экстремистов, осуществивших запуск снарядов, была "зеленая зона" в центре Багдада, где находятся иностранные посольства и здания правительственных учреждений.