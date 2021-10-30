Чавушоглу о “Байрактарах” на Донбассе: "А против нас используют оружие России..."

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым в Риме заявил, что страну нельзя винить в использовании БПЛА “Байрактар” на Донбасе, сообщает TRT Haber.

По словам Чавушоглу, “Байрактары” производятся в Турции, однако использует их Украина, поэтому Турция не может считаться виноватой.

Он также отметил, что во время борьбы с терроризмом Турция сталкивается с разным оружием из разных стран.

«Иногда, во время нашей борьбы с терроризмом в разных странах мы сталкиваемся с разным оружием из разных стран, включая Россию. Но мы никогда не обвиняем Россию в этом”, – заключил глава турецкого ведомства.