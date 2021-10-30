ЦИК Грузии: выборы состоялись, но были нарушения

Центральный избирательный комитет Грузии объявил второй тур выборов в местные органы власти состоявшимся, сообщает “Спутник Грузия”.

"Избирательный процесс был довольно конкурентным. Несмотря на это были погрешности. Однако в целом, не только по нашим оценкам, пришедших на избирательные участки избирателей встретила ковид-безопасная и организованная на профессиональном уровне избирательная среда", – заявил глава Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили.

По его словам, несмотря на инциденты, которые ненадолго помешали ходу голосования на нескольких избирательных участках, это "не повлияло на весь процесс голосования".