Лидер “Талибана” появился на публике после слухов о его смерти

Верховный лидер движения “Талибан” Хайбатулла Ахундзада посетил одну из религиозных школ в городе Кандагар после распространения слухов о его смерти, сообщает Reuters.

Ахундзада не появлялся на публике даже после захвата талибами власти в Афганистане, несмотря на то, что в списке временного правительства движения он числился верховным лидером страны.

СМИ утверждает, что посещение школы в субботу, 30 октября, стало первым официальным появлением Ахундзада, который долго оставался в тени.