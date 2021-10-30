Азербайджанские коммандос вернулись домой

В рамках соглашения «О сотрудничестве в области военного образования», подписанного между Азербайджаном и Турцией, азербайджанские военнослужащие, прошедшие очередной курс коммандос в Испарте, вернулись на Родину, сообщили haqqin.az в Министерстве обороны.

На мероприятии, организованном по этому поводу, были исполнены Государственные гимны Азербайджана и Турции. Выступившие поздравили выпускников с успешным окончанием курса и пожелали им успехов на службе.

Очередная группа военнослужащих Азербайджанской Армии отправилась в Турцию для участия в курсах коммандос.