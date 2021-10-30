Азербайджан в двух финалах чемпионата мира обновлено 14:32
В финале с тремя обручами и двумя парами булав групповая команда Азербайджана также заняла 6-е место, показав результат 38,750 балла.
С этим показателем наши гимнастки опередили Украину и Беларусь. Призовые места завоевали Италия, Россия и Япония.
* * * 13:31
В финале с пятью мячами команда Азербайджана заняла 6-е место, опередив Бразилию и Францию.
Первые три места у России, Италии и Японии. Чуть позже стартует второй финал.
* * * 12:56
За упражнение с пятью мячами наша команда получила оценку 38,050 балла и пока занимает 2-е место, уступая России. Финал продолжается.
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Сегодня, в последний день чемпионата мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю, проходят отдельные финалы в групповых упражнениях.
Команда Азербайджана в составе Зейнаб Гумматовой, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной пробилась в оба финала и ждет своей очереди, чтобы выйти на ковер.
В упражнениях с пятью мячами нашими соперниками являются Россия, Франция, Япония, Беларусь, Италия, Китай и Бразилия, а в финале с тремя обручами и двумя парами булав – Испания, Беларусь, Япония, Китай, Украина, Италия и Россия.