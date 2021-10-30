В финале с тремя обручами и двумя парами булав групповая команда Азербайджана также заняла 6-е место, показав результат 38,750 балла.

С этим показателем наши гимнастки опередили Украину и Беларусь. Призовые места завоевали Италия, Россия и Япония.

* * * 13:31

В финале с пятью мячами команда Азербайджана заняла 6-е место, опередив Бразилию и Францию.

Первые три места у России, Италии и Японии. Чуть позже стартует второй финал.

* * * 12:56

За упражнение с пятью мячами наша команда получила оценку 38,050 балла и пока занимает 2-е место, уступая России. Финал продолжается.

* * *

Сегодня, в последний день чемпионата мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю, проходят отдельные финалы в групповых упражнениях.