В Японии проходят выборы в парламент

В Японии открылись избирательные участки на выборах в нижнюю палату парламента, сообщает ТАСС.

Более 46 тысяч избирательных участков открылись в воскресенье, 31 октября, по всей Японии на выборах в ключевую, нижнюю палату парламента, которая имеет приоритет над верхней при избрании главы правительства и принятии проекта госбюджета. По итогам будут выбраны 465 депутатов, 289 из них – по одномандатным округам, а еще 176 – на основе пропорционального партийного голосования в 11 регионах страны. Свои кандидатуры выдвинули в общей сложности 1 051 политик от девяти политических партий.

До предвыборного роспуска парламента 276 мест в нем контролировала правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с действующим премьер-министром страны Фумио Кисидой, еще 29 занимали депутаты от партии "Комэйто" – младшего партера ЛДП по правящей коалиции. Вместе они удерживали абсолютное (305), но не конституционное большинство (310). У главной оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) было 112 мандатов. Коммунистическая партия занимала двенадцать кресел, Партия японского возрождения – 11, Народно-демократическая партия – 10, а остальные мандаты были распределены между другими мелкими партиями либо считались вакантными.