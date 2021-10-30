Единственный сторонник Саакашвили, выигравший выборы, обещает быть "мэром для всех"

Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Харчилава, который победил во втором туре выборов мэра Цаленджиха, обещает быть "мэром для всех", сообщает "Спутник Грузия".

Из 20 муниципалитетов, где проводился второй тур местных выборов, оппозиции, по данным ЦИК, удалось выиграть только в районе Цаленджиха. В остальных 19 городах и районах перевес на стороне кандидатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

"Обещаю, что буду мэром каждого и решать проблемы всех. Коалиционное правительство здесь уже состоялось, оппозиционные силы получили большинство в сакребуло. Этим создаются такие механизмы, которые исключают коррупцию, непотизм, тендерные схемы, и с сегодняшнего дня каждый тетри будет направлен на нужды жителей Цаленджиха", – заявил Харчилава.