Борьба за ограничение влияния Facebook в государствах только начинается... наш комментарий
Недавно Facebook сменил название на Meta. Причину глава компании Марк Цукерберг объяснил просто: «Наша соцсеть – это мега вселенная, в которой люди работают, общаются и играют».
Но, судя по всему, истинной причиной отказа от одного из самых раскрученных в мире коммерческих брендов стали обвинения программистки Фрэнсис Хауген, собранные в так называемом «Досье Facebook».
О масштабах разразившегося скандала можно судить, хотя бы, по тому, что, на основе «Досье Facebook», республиканцы обвинили демократов в злонамеренной травле Дональда Трампа, сражавшегося в годы президентства с монополией IT-гигантов.
Провоцирование войн, скрытые призывы к этническим чисткам, потакание работорговле, игнорирование наркобизнеса – вот только часть обвинений Фрэнсис Хауген в адрес Facebook, с которыми она выступила в Сенате США. И эти обвинения – далеко не самая большая неприятность для IT-гиганта. Недавний «блэкаут», вырубивший на шесть часов всю Сеть, продемонстрировал чрезвычайную хрупкость онлайн-вселенной и стал началом крестового похода против могущественной империи Марка Цукерберга.
Началось все с того, что программистка Фрэнсис Хауген, разрабатывавшая алгоритмы для блокировки дезинформации, несколько раз обращалась за помощью к руководству компании, но, встретив со стороны топ-менеджеров Facebook полное безразличие, стала собирать изобличающие компанию документы, после чего уволилась и передала их журналистам. Собранные программисткой материалы о том, как соцсеть наживается на пользователях, опубликовали семнадцать ведущих американских изданий.
Сам Цукерберг заявил поначалу, что «Досье Facebook» – это клевета: утечка внутренних документов, которая странным образом совпала с масштабным сбоем в работе соцсети, заблокировавшим Instagram и WhatsApp, доказывает, что все это - звенья цепи одной кампании, направленной на дискредитацию Facebook.
Но когда установили, что причиной сбоя были серьезные неполадки в серверах, Цукербергу пришлось частично согласиться с выводами бывшей сотрудницы и признать: проблема существует, соцсеть их игнорировала, однако все будет исправлено.
Однако последовавшая за признанием смена бренда обрушила на голову Цукерберга очередную волну критики. В частности, компанию заподозрили в попытке замять проблемы. Когда же руководство Facebook сумело доказать, что ребрендинг планировался задолго до обвинений Хауген, Цукерберга и его жену Присциллу Чан обвинили в сексуальных домогательствах и нарушении трудовых прав…
Словом, разоблачения скромной программистки Фрэнсис Хауген стала тем самым камнем, который спровоцировал настоящий обвал.
Главная претензия к Facebook связана с разжиганием ненависти. На словах компания делает все, чтобы в сети не появлялись посты с призывами к насилию, разжиганию межнациональных или межрелигиозных конфликтов. Но, как выяснилось, алгоритмы Facebook настроены таким образом, что первыми у пользователей всплывают именно такие посты. Обычные «лайки» значения не имеют, на верхние строчки проталкивают посты, вызывающие раздражение или возмущение. Таких публикаций особенно много в странах, где идут вооруженные конфликты или массовые волнения. К примеру, призывы к убийствам в этнических чистках против народности рохинджа в Мьянме в 2018 году всплывали именно на дисплеях пользователей Facebook. Компания Цукерберга была социальным ретранслятором «Арабской весны», а также, практически, всех «цветных» революций, в том числе, и на постсоветском пространстве.
В руках у Facebook были и остаются не только способы трансляции, но и рычаги блокировки. Так, к примеру, арабы, по существу, лишены даже в частной переписке возможности обсуждать в Facebook политику. Зато абсолютно все позволено звездам шоу-бизнеса, знаменитым спортсменам, актерам… Блокировать их страницы крайне невыгодно – там слишком много рекламодателей.
Еще одна проблема: вплоть до вмешательства спецслужб или полиции, модераторы не удаляют даже в частной переписке объявления о торговле людьми.
Но главным, по-прежнему, остается обвинение Facebook в нежелании отслеживать непроверенные, подчас, откровенно лживые посты, или, как их принято называть, фейки. В результате, в этой соцсети почти на каждом шагу можно столкнуться с весьма сомнительной и даже провокационной информацией, связанной с прививками от коронавируса.
Припомнили компании Цукерберга и обилие фейков в ходе президентской кампании в США в 2016 году, во многом способствовавшей победе Дональда Трампа. А в 2018 году Facebook «слил» консалтинговой компании Cambridge Analytica данные 50 миллионов пользователей, которые потом были использованы в маркетинге и контекстной рекламе.
Соцсеть беззастенчиво манипулирует молодежью, навязывает подросткам рекламу и видеоролики, негативно влияющие на их психику.
После многочисленных жалоб пользователей Facebook создал независимый орган – Совет по надзору, который отслеживает контент и удаляет фейки. С другой стороны, о какой независимости может идти речь, если все кейсы на рассмотрение направляет менеджмент Facebook, кровно заинтересованный в увеличение рекламных продаж?
Следует признать, что «Досье Facebook» в целом не стало каким-то оглушительным откровением. Скандал просто добавил аргументов тем, кто и раньше критиковал непрозрачные механизмы модерации и негативное воздействие соцсетей на молодежь. Так что, рассчитывать на какие-то серьезные для Facebook последствия не приходится: возможны кое-какие «косметические» изменения, или очередные штрафы, которые гигантский концерн отобьет за три секунды работы. Но бизнес-модель сохранится, и изменить это положение вряд ли возможно. И если кто-то считает, что ребрендинг Facebook – это поражение Марка Цукерберга и победа цивилизованного общества, то он заблуждается.
Процесс формирования национальных законодательств, регулирующих содержание и направленность работы соцсетей, только начинается. А значит, основная борьба за право на возможность ограничить влияние могущественных и сказочно богатых IT-гигантов на умы и сердца человечества только начинается…