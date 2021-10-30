Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az 13:23

Недавно Facebook сменил название на Meta. Причину глава компании Марк Цукерберг объяснил просто: «Наша соцсеть – это мега вселенная, в которой люди работают, общаются и играют». Но, судя по всему, истинной причиной отказа от одного из самых раскрученных в мире коммерческих брендов стали обвинения программистки Фрэнсис Хауген, собранные в так называемом «Досье Facebook». О масштабах разразившегося скандала можно судить, хотя бы, по тому, что, на основе «Досье Facebook», республиканцы обвинили демократов в злонамеренной травле Дональда Трампа, сражавшегося в годы президентства с монополией IT-гигантов.

Провоцирование войн, скрытые призывы к этническим чисткам, потакание работорговле, игнорирование наркобизнеса – вот только часть обвинений Фрэнсис Хауген в адрес Facebook, с которыми она выступила в Сенате США. И эти обвинения – далеко не самая большая неприятность для IT-гиганта. Недавний «блэкаут», вырубивший на шесть часов всю Сеть, продемонстрировал чрезвычайную хрупкость онлайн-вселенной и стал началом крестового похода против могущественной империи Марка Цукерберга. Началось все с того, что программистка Фрэнсис Хауген, разрабатывавшая алгоритмы для блокировки дезинформации, несколько раз обращалась за помощью к руководству компании, но, встретив со стороны топ-менеджеров Facebook полное безразличие, стала собирать изобличающие компанию документы, после чего уволилась и передала их журналистам. Собранные программисткой материалы о том, как соцсеть наживается на пользователях, опубликовали семнадцать ведущих американских изданий. Сам Цукерберг заявил поначалу, что «Досье Facebook» – это клевета: утечка внутренних документов, которая странным образом совпала с масштабным сбоем в работе соцсети, заблокировавшим Instagram и WhatsApp, доказывает, что все это - звенья цепи одной кампании, направленной на дискредитацию Facebook.

Но когда установили, что причиной сбоя были серьезные неполадки в серверах, Цукербергу пришлось частично согласиться с выводами бывшей сотрудницы и признать: проблема существует, соцсеть их игнорировала, однако все будет исправлено. Однако последовавшая за признанием смена бренда обрушила на голову Цукерберга очередную волну критики. В частности, компанию заподозрили в попытке замять проблемы. Когда же руководство Facebook сумело доказать, что ребрендинг планировался задолго до обвинений Хауген, Цукерберга и его жену Присциллу Чан обвинили в сексуальных домогательствах и нарушении трудовых прав… Словом, разоблачения скромной программистки Фрэнсис Хауген стала тем самым камнем, который спровоцировал настоящий обвал. Главная претензия к Facebook связана с разжиганием ненависти. На словах компания делает все, чтобы в сети не появлялись посты с призывами к насилию, разжиганию межнациональных или межрелигиозных конфликтов. Но, как выяснилось, алгоритмы Facebook настроены таким образом, что первыми у пользователей всплывают именно такие посты. Обычные «лайки» значения не имеют, на верхние строчки проталкивают посты, вызывающие раздражение или возмущение. Таких публикаций особенно много в странах, где идут вооруженные конфликты или массовые волнения. К примеру, призывы к убийствам в этнических чистках против народности рохинджа в Мьянме в 2018 году всплывали именно на дисплеях пользователей Facebook. Компания Цукерберга была социальным ретранслятором «Арабской весны», а также, практически, всех «цветных» революций, в том числе, и на постсоветском пространстве. В руках у Facebook были и остаются не только способы трансляции, но и рычаги блокировки. Так, к примеру, арабы, по существу, лишены даже в частной переписке возможности обсуждать в Facebook политику. Зато абсолютно все позволено звездам шоу-бизнеса, знаменитым спортсменам, актерам… Блокировать их страницы крайне невыгодно – там слишком много рекламодателей.