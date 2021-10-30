Сторонники Саакашвили проведут митинг в центре Тбилиси
Сегодня оппозиционные партии Грузии планируют провести митинг перед зданием парламента, сообщает Interpressnews.ge.
Как сообщил на брифинге кандидат в мэры Тбилиси от "Единого национального движения” Ника Мелия, сегодня оппозиционные партии представят сторонникам план действий.
«Дорогие друзья и жители Тбилиси, чтобы проинформировать о плане действий, ждем вас сегодня в 19:00 на проспекте Руставели, возле здания парламента. Пусть никто не питает иллюзий, что на сфальсифицированных, жестоких и оскорбительных выборах будет избрано новое правительство. Битва не только не закончилась вчера, но и только началась”, – заявил Мелия.