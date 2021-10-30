За что арестовали блогера Мамедова?
В социальный сетях участник второй карабахской войны Нахид Мамедов сообщил, что его отец, блогер Самеддин Мамедов, задержан МВД Азербайджана, сообщает Qafqazinfo.
По его словам, Мамедов арестован за записи на своем блоге и политические взгляды. А также добавил, что и сам подвергся насилию в отделении полиции Джалилабадского района.
Старший лейтенант полиции, главный инспектор региональной группы пресс-службы МВД Ленкоранского района Магомед Рзаев заявил, что информация о сфабрикованных обвинениях в деле жителя Джалилабадского района Самеддина Мамедова являются безоснавательными.
По его словам, 27 сентября нынешнего года С.Мамедов, его сын – Н.Мамедов и племянник – Э.Мамедов совершили хулиганство в отношении Э.Джафарова перед Аллеей шехидов в Джалилабадском районе, ударив его без причины.