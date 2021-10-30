На Филиппинах застрелили известного журналиста

Филиппинский радиоведущий и известный журналист Орландо Диной был застрелен в собственной квартире в городе Бансалан, сообщает полиция острова Минданао.

Сообщается, что вооруженный человек ворвался в квартиру репортера агентства Newsline Philippines и ведущего Energy FM Орландо Диноя и выстрелил в него шесть раз. От полученных ран журналист скончался на месте.

“Одна из возможных причин убийства – его журналистская деятельность”, – сказал начальник полиции в интервью AFP.

По данным Национального союза журналистов Филиппин, Диной стал 21-м журналистом, убитым с тех пор, как президент Родриго Дутерте пришел к власти в 2016 году.