Александр Караваев, автор haqqin.az 14:34

Содружество республик вышедших из советской эпохи – СНГ – не столько организация, сколько воплощенная идея, как-то оформить социально-экономический консенсус республиканских элит. По сути, эта структура стала своеобразным компромиссом между необходимостью сохранить жизненноважные системы функционирования большого пространства (ЖД, энергетику, авиатранспорт, трубопроводы, рынок труда и систему профобразования), и начать обустройство собственных национальных систем власти и культуры, с помощью "советского" опыта управления, материально-технической базы и других оставшихся в наследство оснований. Исследователи сравнивали эти процессы с обустройством первых европейских королевств после распада римской империи...

Идея общей модели для стран, выпавших из советской шинели Собственно нужно понимать, что переход к постсоветскому периоду, экономические параметры этого кризисного этапа закладывались ещё в 1970-1980-х годах. Советская система начала встраиваться в западный постиндустриальный мир как "топливная система", поставщик сырья, частично оборудования и спецтехники. Как и сегодня постсоветская, в те годы советская экономика так же была зависима от глобальных тенденций и неожиданных поворотов. На рубеже 1980-90-х годов было очевидно, что постсоциалистическое пространство самый удобный регион подпитки для "общеевропейского дома": трудовыми мигрантами, новыми потребительскими рынками, дешёвым местным производством. Но само "бывшее СССР", уже не могло вписаться в Европу, в той полной мере, как Польша, Чехия, Словакия. Российское пространство и шире – все поле СНГ, даже находясь в кризисе, само по себе является ядром регионального притяжения для непосредственных соседей – огромные рынки сбыта продовольствия, возможности и источники совместного бизнеса, понятные схемы, база производства и источник более привычной к эксплуатации техники. Этот потенциал, конечно размывался и регионально сужался под давлением политических кризисов и растущего китайского импорта, но тем не менее, связные ядра постсоветского пространства (можно говорить о семи государствах: от Беларуси до Таджикистана) адаптировались к новому времени и технологиям, предлагая вполне конкурентные варианты сочетания двусторонних связок. Страны СНГ нашли свои, вполне стабильные роли в региональном социально-экономическом балансе. Кроме того, вскоре стало очевидно, что система сменяемости власти не может адекватно ответить на суть кризиса смывания систем государственной власти. Модель – сменяемость/выборность обеспечивает функционирование отлаженного механизма в модели государство-сервиса, без сильных силовых институтов, способствует децентрализации пространств. Такая модель "федеративности" дробит крупные пространства по границам более низкого порядка – этническим, религиозным, региональным. Слабая государственная власть, деперсонифицированная, в ситуации отсутствия укорененных правил и сдерживающих систем политической культуры, это не только рискованный источник распада крупных сложносоставных государств как Россия, Украина, Беларусь, или Казахстан. Но и таких небольших пространств как Азербайджан, Грузия, Молдова.

Экономика - первична Почему Гейдара Алиева называют спасителем Азербайджана, собирателем земель? Потому как до его возвращения в политику, была реальная нависшая опасность создания нескольких марионеточных сепаратистских квазгосударств на территории Азербайджана. Поэтому единственный реальный вариант избежать такого сценария - блокирование канала выборности, стимулирующего постоянную борьбу за власть. Конечно, у этого действия есть и обратная сторона – застывание, костенение высшей бюрократии. Но с этим можно бороться различными техническими мерами - периодической ротацией чиновников. Главное, в эти первые десятилетия становления новых государств, -формирование коалиции бюрократии во главе с национальным лидером позволило выиграть время для консолидации и строительства сильного и современного государства. В некоторых случаях этого достичь не удалось в силу консервативных пластов коллективного политического сознания. Но мы заострим свое внимание на удачных примерах. СНГ – единственная структура в своем роде, которая была создана с пониманием именно такой задачи – взаимной поддержки систем и корпораций власти. Это - основной политический фундамент СНГ. А экономическая платформа СНГ выстраивалась на основе инфраструктурной экономики Советского Союза. Нынешняя интеграция стран СНГ как раз и происходит наиболее удачно там, где у элиты есть понимание пользы от сочетания политического и экономического сопряжения национальных пространств. Казахстан и Белоруссия получают возможность выхода на российский рынок, объем которого в 8–15 раз превосходит их национальные рынки. Россия также получает некоторые существенные преимущества благодаря доступу к активам на территории стран-партнеров. В 2010-е годы интеграция в сфере экономики стала реализоваться в формате Общего рынка товаров, капиталов, услуг и рабочей силы России, Казахстана и Белоруссии. В этом ядре СНГ (объединение ЕАЭС), путь от Таможенного союза к Единому экономическому пространству и далее - к Общему рынку выглядит не только логичным, но и практически осуществимым. Сегодня СНГ является частью пояса распределенных уровней взаимодействия/интеграции с глобальным миром. В поясе СНГ по-прежнему много общих стягивающие факторов. Это внешний контур ЕАЭС, плюс форма коммуницирования с внешним экономическим пространством: к примеру, Азербайджан наращивает связи с Турцией, которая также тесно переплетена с Россией.