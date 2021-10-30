Отдел информации 15:03

Уже не первый день в некоторых азербайджанских СМИ и в социальных сетях нагнетается ажиотаж вокруг слухов о возможном повышении госпошлин за регистрацию легковых автомобилей и мобильных телефонов. Несмотря на неоднократные заявления официальных лиц об очевидной вздорности подобных слухов, эта однозначно спекулятивная тема продолжает муссироваться. Чем же можно объяснить упомянутые выше публикации и «экспертные мнения»? Это можно объяснить оценочными суждениями, которыми в последние годы характеризуется деятельность большинства азербайджанских СМИ – некомпетентностью, предвзятостью и безосновательностью. Цель псевдоинститутов общественного мнения – не раскрывая сути проблемы и без проведения даже самых поверхностных исследований, создать в обществе нездоровый ажиотаж.

Что на самом деле происходит с госпошлинами? Как известно, пошлины на регистрацию легковых автомобилей и мобильных устройств были введены постановлением Кабинета Министров №336 от 31 июля 2018 года. Их ставки ясно указаны в постановлении «Размеры государственных пошлин на регистрацию мобильных устройств на 2018 год». Если рыночная стоимость мобильного телефонного аппарата не превышает 100 долларов, то пошлина взимается в размере 30 манатов, при стоимости в 101-200 долларов – 50 манатов, от 201 до 400 долларов – 60 манатов, от 401 до 700 долларов – 70 манатов, от 701 до 1000 долларов – 100 манатов, выше 1001 доллара – 150 манатов. А как же на автомобили? Снова обращаемся к национальному законодательству. Эта позиция также регулируется постановлением Кабинета министров «Размеры государственных пошлин на 2018 год за государственную регистрацию договоров об отчуждении легковых автомобилей физическими лицами». На его основании, с того же года порядок удержания госпошлин следующий: при объеме двигателя автомобиля до 2.000 кубических сантиметров – 0,05 маната за каждый см3; до 3.000 см3 – 100 манатов + 0,1 маната за каждый см3 объема двигателя от 2001 до 3000 см3; до 4000 см3 – 200 манатов + 0,2 маната за каждый см3 объема двигателя от 3001 до 4000 см3; до 5000 см3 – 400 манатов + 0,3 маната за каждый см3 объема от 4001 до 5000; более 4000 см3 – 1500 манатов. При этом важно отметить, что условия данного постановления коренным образом улучшили и упорядочили ситуация в этой сфере. Регистрация ввозимых в страну мобильных телефонных аппаратов стала проводиться прозрачно и в более удобной для граждан форме, что позволило предотвратить контрабандный ввоз телефонов, а также избежать примитивных контрольных осмотров багажа граждан, прибывших из-за границы.

В данный момент, предлагается обеспечивать сборы госпошлин не решением исполнительного органа, а на основе Законопроекта (!!!), предложенного на рассмотрение Милли Меджлиса, в котором отмечено, что размеры пошлин за государственную регистрацию мобильных телефонов и легковых автомобилей равнозначны размерам пошлин, указанным в постановлении Кабинета министров № 336 от 31 июля 2018 года. Другими словами, размер предыдущих пошлин остается без изменений! Еще раз сообщаем всем владельцам автомобилей и мобильных средств: новый законопроект не предусматривает изменение размеров пошлин. Может возникнуть вопрос: чем же вызвана необходимость введения Закона по госпошлинам? С 2022 года планируется ликвидировать решение, госпошлины, которые раньше относились к внебюджетным доходам, будут перечисляться в полном объеме в доходную часть госбюджета, как это практикуется при проведении налоговых сборов. И если размер пошлин остается неизменным, их удержание будет обеспечивать не решение Кабинета министров, а Закон. Одна из важных задач этого изменения связана с определением степени пошлин за ряд услуг и действий при их удержании. До сих пор значение и адрес госпошлин, удерживавшихся в различных сферах, был не совсем ясным, что приводило к определенной беспорядочности. Принятие Закона обеспечит конкретные сферы пошлин, их четкую адресность и компактность. К великому сожалению, из-за крайне низкого уровня разъяснительной работы и крайне непрофессиональных, а подчас, и намерено провокационных действий некоторых СМИ, общественность лишена возможности понять истинный смысл грядущих изменений и, соответственно, оценить важность данного проекта, предусматривающего рост финансовых возможностей государства и, следовательно, благосостояния граждан страны. Кому же нужны игры? Может все-таки за непрофессиональными СМИ скрываются «анонимные» заказчики этой примитивной игра?