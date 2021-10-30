Байден обеспокоен приобретением Турцией российской ракетной системы

Президент США Джо Байден во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность по поводу приобретения Турцией российской ракетной системы С-400. Об этом говорится в заявлении Белого дома по поводу итогов встречи лидеров двух стран в Риме.

В сообщении также говорится, что Байден подчеркнул желание поддерживать конструктивные отношения между Турцией и США, расширять сферы сотрудничества и эффективно решать разногласия.

Президенты США и Турции обсудили политический кризис в Сирии, Ливии и Афганистане, а также ситуацию на Южном Кавказе.