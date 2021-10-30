Россия перебрасывает войска к украинской границе. Бои могут возобновиться...

Ведущая американская газета The Washington Post утверждает, что Россия возобновляет наращивание войск вблизи украинской границы, что вызвало беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе, которые отслеживают перемещение техники и личного состава на российско-украинской границе.

Неназванные источники сообщили изданию, что возобновление переброски российских войск происходит на фоне усиления позиции риторики Кремля по отношению к Украине. Президент России Владимир Путин предупредил, что любое расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Украины является “красной чертой” для Москвы.

Напомним, что 26 октября армия Украины подтвердила, что использовала БПЛА “Байрактар” против позиции сепаратистов на Донбассе, что стало первым случаем применения официальным Киевом новой технологии в боевых действиях и вызвало возмущение Москвы.