Россия перебрасывает войска к украинской границе. Бои могут возобновиться...
Ведущая американская газета The Washington Post утверждает, что Россия возобновляет наращивание войск вблизи украинской границы, что вызвало беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе, которые отслеживают перемещение техники и личного состава на российско-украинской границе.
Неназванные источники сообщили изданию, что возобновление переброски российских войск происходит на фоне усиления позиции риторики Кремля по отношению к Украине. Президент России Владимир Путин предупредил, что любое расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Украины является “красной чертой” для Москвы.
Напомним, что 26 октября армия Украины подтвердила, что использовала БПЛА “Байрактар” против позиции сепаратистов на Донбассе, что стало первым случаем применения официальным Киевом новой технологии в боевых действиях и вызвало возмущение Москвы.
Издание отмечает, что пока неясно, что предпримут российские войска, стянутые к украинской границе.
В последние дни в соцсетях появились видеоролики, на которых видно, как российские военные поезда и автоколонны перевозят большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России.
Официальные лица в США и Европе начали замечать эти движения особенно в последние недели после того, как в середине сентября Россия завершила масштабные совместные военные учения с Беларусью под названием “Запад 2021”.
По данным аналитиков, спутниковые снимки показывают, что силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующейся в городе Новосибирск, не вернулись после учений, а соединились с другими российскими силами вблизи украинской границы. На снимках видно, как 1-я гвардейская танковая армия России, а также базирующееся под Москвой элитное подразделение, перебрасывают свой личный состав в сторону российско-украинской границы.