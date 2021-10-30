Прекратит ли Саакашвили голодовку?

У адвокатов голодающего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нет информации о его планах, сообщил один из его адвокатов Бека Басилая в интервью “Спутник Грузия”.

"К сожалению, сегодня у меня не было коммуникации с Михаилом Саакашвили. Надеемся, что в понедельник будет возможность встретиться с ним", – заявил Басилая.

Саакашвили, который считает себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже месяц в руставской тюрьме №12, передавал все это время обращения к народу с призывом поддержать на выборах "Единое национальное движение", заявляя, что от победы оппозиции на этих выборах "зависит его жизнь".

По сегодняшним данным ЦИК Грузии, кандидаты от правящей "Грузинской мечты" одержали победу во всех крупных городах и муниципалитетах, включая Тбилиси, где в минувшую субботу проводился второй тур местных выборов.