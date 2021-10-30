Мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в Токио, есть пострадавшие

Не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины с ножом на пассажиров поезда в Тофу в префектуре Токио, сообщает агентство Киодо.

Нападение произошло на одной из линий железнодорожной компании Keio. По меньшей мере один из пострадавших находится без сознания. Нападавший также разлил в вагоне горючую жидкость и поджег ее, в результате чего обгорели несколько сидений.

Полиция задержала нападавшего на месте происшествия. Движение поездов на линии, где произошло ЧП, остановлено.