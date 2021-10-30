Франция и Великобритания снизили напряженность после “рыболовного конфликта”
Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Борис Джонсон обсудили на саммите G20 «рыболовный конфликт». Встреча позволила снизить напряженность в отношениях между странами, сообщает "КоммерсантЪ".
«Встреча позволила принять оперативные меры по снижению напряженности в отношениях между странами», – сказал представитель администрации французского президента.
По его словам, Макрон ждет от Лондона соблюдения договоренностей по рыболовству.
Напомним, что в конце сентября британские власти предоставили лицензию на отлов рыбы в прибрежных водах Великобритании только 12 французским рыболовецким судам, в то время как заявки на их получение подали 47 судов. Власти Франции обвинили Лондон в «политических играх». Это стало новым обострением так называемого рыболовного конфликта между Францией и Великобританией, который возник после изменения соглашений в этой сфере из-за Brexit.
Напряженность между странами усилилась перед G20 из-за угроз Лондона ввести «строгий контроль» над европейскими кораблями в своих водах. Франция в ответ пообещала со 2 ноября ввести санкции против Великобритании.