Франция и Великобритания снизили напряженность после “рыболовного конфликта”

Напомним, что в конце сентября британские власти предоставили лицензию на отлов рыбы в прибрежных водах Великобритании только 12 французским рыболовецким судам, в то время как заявки на их получение подали 47 судов. Власти Франции обвинили Лондон в «политических играх». Это стало новым обострением так называемого рыболовного конфликта между Францией и Великобританией, который возник после изменения соглашений в этой сфере из-за Brexit.

Напряженность между странами усилилась перед G20 из-за угроз Лондона ввести «строгий контроль» над европейскими кораблями в своих водах. Франция в ответ пообещала со 2 ноября ввести санкции против Великобритании.