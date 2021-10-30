Завтра в Баку будет холодно

В понедельник, 1 ноября, ожидается, что погода в Баку и на Апшеронском полуострове будет переменчивой, облачной и ветренной, утром в некоторых частях полуострова, вероятно, будет дождь, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии.

Температура воздуха в столице ночью составит 11-13 градусов тепла, днем 15-17 градусов тепла. Относительная влажность составит 60-70%.

В регионах Азербайджана: в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможен дождь. Местами будет туман. Будет дуть восточный ветер.