Лавров: действия США в Черном море не добавляют стабильности

“Действия США по отправке эсминца в акваторию Черного моря не добавляют стабильности, Вашингтон пытается подталкивать прибрежные страны к конфронтационной политике”, – заявил в воскресенье, 31 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, демонстрация флага ВМС США в Черном море – это не единичный случай. Было несколько раз, когда США прямо объявляли необходимость захода своих военных судов в эту акваторию задачами сдерживания России.