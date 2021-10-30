Еще 65 игиловцев сдались талибам в Афганистане

По меньшей мере 65 боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Нангархаре сдались афганским властям, говорится в заявлении губернатора провинции, передает РИА Новости.

"При посредничестве племенных лидеров районов Кот и Батков провинции Нангархар 65 боевиков “Исламского Государства” сдались властям Исламского эмирата и выразили раскаяние относительно своей прошлой деятельности", – говорится в заявлении главы провинции.

По словам главы провинциального управления безопасности, боевики были помилованы, однако если они будут нарушать общественный порядок, к ним будут применены строгие юридические меры.

Напомним, что неделю назад в этой же провинции несколько членов ИГИЛ сдались местным властям.