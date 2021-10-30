Лавров обвинил НАТО: они только желали учить нас жизни

У России нет информации о намерениях НАТО, но факты говорят об отсутствии желания взаимодействовать с нами, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Когда у нас были еще представители, когда работал Совет Россия – НАТО, альянс желал только учить нас жизни, требуя каждый раз, давайте соберем Совет Россия – НАТО и пообсуждаем Украину. Вот весь их был интерес – нагнетание пропаганды и оказание давления на Россию", – сказал он в ходе пресс-конференции на G20.

Лавров также отметил, что если у НАТО появится какой-нибудь повод для того, чтобы к нам обратиться, у нас есть посол в Бельгии, который отвечает за двусторонние отношения. По его словам, Россия уведомила Североатлантический альянс, что в случае чего может посылать сигналы через дипломата.