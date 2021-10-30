В Турции родители боевиков продолжают сидячую акцию 790-й день подряд

Родители возлагают ответственность за похищение своих детей на партию.

Акция группы родителей, чьи дети обманным путем были вовлечены в ряды террористической организации РКК, продолжается у здания представительства Демократической партии народов с 3 сентяюря 2019 года, т.е. 790-й день подряд.

Участники сидячей акции протеста в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции призвали своих детей сдаться силам безопасности Турции, сообщает агентство "Анадолу".

Одна из участниц акции рассказала, что семья не получала известий от сына на протяжении вот уже 4 лет и призвала сына сдаться турецким властям.

Другая участница акции приехала в Диярбакыр из провинции Хаккари ради своего сына, которого обманным путем вывезли в горы в возрасте 16 лет 6 лет назад.

«Наши сердца разрываются на части. Все наши мысли только о детях. Мы видим их лишь во сне», – посетовала женщина.

Она также призвала своего сына вернуться в семью: «У тебя есть лишь один путь: ты либо умрешь, либо возвратишься».