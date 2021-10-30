О чем договорились лидеры G20?

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По итогам саммита лидеров “Большой двадцатки” 31 октября 2021 года была принята итоговая декларация, в которой стороны приняли на себя ряд обязательств в сфере борьбы с коронавирусом, противостояния глобальным экономическим вызовам, достижения глобальной углеродной нейтральности, поддержания бесперебойных потоков энергии и ряда других, передают “Известия”. Сообщается, что лидеры G20 обязались прикладывать усилия по обеспечению всеобщего, справедливого и своевременного доступа к эффективным, качественным, недорогим и безопасным вакцинам. «Чтобы способствовать достижению цели вакцинировать не менее 40% населения к концу 2021 года и 70% к середине 2022 года, мы будем предпринимать шаги для увеличения поставок вакцин и основных медицинских продуктов в развивающиеся страны и для устранения ограничений в области финансирования», – сказано в декларации.

Лидеры G20 также намерены сократить продолжительность разработки новых вакцин от различных заболеваний в условиях пандемии с 300 до 100 дней. Руководители 20 крупнейших экономик мира договорились стремиться возобновить международные поездки упорядоченным и безопасным образом в соответствии с работой таких международных организаций, как Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также Международной морской организации (ИМО).



Они также заявили, что нужны эффективные и значимые действия для удержания потепления на уровне 1,5 градуса. Они также согласились в тем, что последствия изменения климата при 1,5 градусах Цельсия намного ниже, чем при 2 градусах.

Страны “двадцатки” договорились о необходимости способствовать диалогу между производителями и потребителями энергии в сотрудничестве с Международным энергетическим форумом. «Мы подчеркиваем важность поддержания бесперебойных потоков энергии от различных источников, поставщиков и маршрутов, изучения путей повышения энергетической безопасности и стабильности рынков при одновременном содействии открытым, конкурентным и свободным международным энергетическим рынкам», – отмечается в заявлении. Государства также будут противостоять глобальным вызовам, влияющим на их экономику, в частности сбоям в цепочках поставок. В декларации сказано, что в течение 2021 года глобальная экономическая активность восстанавливается уверенными темпами благодаря постоянной политической поддержке и вакцинации.