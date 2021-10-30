На севере Ирака убит турецкий военный

Министерство обороны Турции заявило, что военный Ислам Чифтчи, который был ранен в ходе конфликта с террористами в Хакурке на севере Ирака, погиб, несмотря на усилия врачей.

В письменном заявлении министерства сообщается, что 31 октября 2021 года в северной части Ирака Хакурк рядовой контрактник Ислам Чифтчи был ранен в перестрелке с членами террористической организации.

“Мы испытываем боль и печаль в связи со смертью нашего солдата. Выражаем соболезнования его семье, военнослужащим Турции и нашему народу”, - говорится в сообщении Минобороны.