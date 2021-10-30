Пентагон следит за ситуацией на российско-украинской границе

Министерство обороны США продолжает следить за ситуацией на российско-украинской границе после сенсационной статьи в газете Washington Post, в котором сообщалось об обеспокоенности США и европейских стран из-за переброски российских сил к границе с Украиной, заявил официальный представитель Пентагона Антон Семелрот.

"Мы продолжаем следить за ситуацией в регионе, но пока не можем сообщить ничего дополнительно", – отметил он, отвечая на просьбу прокомментировать материал газеты.