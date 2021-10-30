США готовы к переговорам с Ираном, но не уверены в готовности Тегерана

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты "абсолютно синхронны" с Великобританией, Германией и Францией в вопросе возвращения Ирана к “ядерным переговорам”, но не знают, готов ли официальный Тегеран вернуться к переговорам, сообщает Reuters.

В своем интервью госсекретарь отметил, что США, Германия, Франция и Великобритания призвали Иран возобновить “ядерную сделку 2015 года”, чтобы избежать эскалации конфликта.

«Это действительно зависит от того, серьезно ли Иран относится к переговорам. Все наши партнеры, а также Россия и Китай, твердо уверены, что переговоры – лучший путь», – сказал Блинкен, говоря о возвращении Ирана к "ядерной сделке".

Однако, по его словам, США не знают о готовности Ирана вернуться к конструктивным переговорам.

“Если этого не произойдет, то будем вместе искать варианты решения проблемы”, – сказал госсекретарь.