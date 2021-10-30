Грузия в 10 раз увеличила экспорт картофеля. В то же время Азербайджан перестал быть основным импортером грузинского картофеля, уступив место России. Подобные данные приводит Грузстат.

Согласно информации, в январе-сентябре 2021 года из Грузии было экспортировано 30 тысяч тонн картофеля на сумму 10,5 млн долларов, что почти в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года.

При этом за 9 месяцев 2020 года экспорт грузинского картофеля составил всего 3 тысячи тонн, что в денежном выражении составляло всего 917 тысяч долларов.

За последние годы самый высокий показатель экспорта картофеля из Грузии был в 2017 году, когда за 9 месяцев он составил 35 861 тонн. Отличалась лишь одна страна-импортер: в 2017 году 98, 5% экспорта картофеля приходилось на Азербайджан, а уже в январе-сентября 2021 года 68% - на Россию.

В целом в Россию было экспортировано 20 403 тонн (9 млн долларов), в Азербайджан – 4 924 тонны (614 200), в Молдову – 1 738 тонн (319 600), в Туркменистан – 871 тонна (125 300) и в Беларусь – 669 тонн (177 100 долларов).